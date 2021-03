Contribution : Ziguinchor, un sérieux cas pour le Président Macky Sall !

Pas de Cojer dynamique à Ziguinchor ! Ceux ne sont ni les nommés ni les élus ni les cooptés qui ont participé avec prouesse à cette division de la jeunesse, soudainement inaccessible qui réussiront à les réunir autour de l’essentiel. Leur leadership ne s’exerce que dans les médias et dans les réseaux sociaux. Que des rencontres virtuelles. La population de Ziguinchor les appellent affectueusement “Les événementistes” puisqu’elle ne les rencontrent que durant des événements politiques.

La jeunesse Apériste est composée de jeunes à appartenance d’un tel leader, d’un tel autre leader…etc.

Nous osons espérer que ce nouveau programme d’urgence du Président Macky Sall pour l’emploi des jeunes ne sera pas coordonné par ces derniers qui le représentent à Ziguinchor et qui sont vomis par la jeunesse de Ziguichor politique et non politique. Non seulement ces plénipotenciaires claniques de Ziguinchor ont échoué dans l’Apr, dans le Bby mais ils ont oublié que leur sacerdoce devait aller au delá de la coalition politique au pouvoir. Vivement que le Président Macky Sall rectifie le tir à temps et confie ce programme porteur d’espoir à une nouvelle personne responsable capable de placer la barre haute avec une capacité d’écoute excellente et une capacité organisationnelle inclusive afin que toute la jeunesse puisse ressentir que le Président Macky Sall est le Président de tous les jeunes du Sénégal.

ELHADJI KAMARA