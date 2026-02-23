Contribution : Réponse à un camarade en manque de légitimité (Par Issa Sène)

À vous, dont je tairai volontairement le nom, Je vous ai écouté. J’ai entendu vos menaces voilées, vos insinuations maladroites et votre tentative désespérée de réduire Waly Diouf Bodiang à une simple équation politique.Permettez-moi de vous rappeler une chose essentielle :la légitimité ne se décrète pas, elle se construit.

Vous parlez de réduire Waly par « LN de 1 » ? Mais encore faudrait-il avoir la stature politique et morale pour se mesurer à lui.

Si nous devons parler de légitimité, alors peut-être devriez-vous, vous-même, raser les murs pour plusieurs raisons que je me garderai d’exposer ici par élégance militante.

D’abord, n’est pas leader qui le veut. On ne devient pas leader par proclamation, ni par nomination circonstancielle au sein d’une coalition en 2021. On devient leader par constance, par loyauté et par engagement durable.

Contrairement à vos insinuations, dire que Waly Diouf Bodiang aurait navigué entre partis relève soit de l’ignorance, soit de la malhonnêteté intellectuelle. Oui, il est passé par la Jeunesse socialiste , comme beaucoup d’acteurs politiques formés dans l’arène républicaine, mais il n’a jamais été un militant errant. Depuis 2014, il est resté l’un des hommes les plus constants et les plus loyaux au projet de Ousmane Sonko et au combat de PASTEF.

La loyauté n’est pas un slogan. C’est une trajectoire.

Vous insinuez qu’être proche de Sonko permettrait « de tout se permettre » ? Si tel était le cas, Waly serait aujourd’hui ministre, voire président. Son niveau intellectuel, ses compétences techniques, son intégrité et son parcours parlent pour lui. Mais loin de profiter d’une quelconque proximité familiale, cette parenté a souvent été une exigence supplémentaire, une pression permanente, une obligation d’exemplarité accrue.

Il n’a jamais triché avec le mérite.

Et retenez ceci : Waly Diouf Bodiang ne vous répondra pas. Non pas par faiblesse. Mais parce que vous ne boxez pas dans la même catégorie.

Vous vous trompez d’adversaire.

Avoir une dame derrière vous pour vous galvaniser ne vous autorise pas à vous croire stratège ni à tenter l’impossible. L’excitation n’est pas une vision politique. La provocation n’est pas un leadership.

Waly n’est pas dans le forcing politique. Il travaille. Il construit. Il structure.

La vraie question que vous devriez vous poser est simple : Entre vous et lui, qui est le plus susceptible d’être qualifié d’arriviste ?

L’histoire politique d’un homme ne se résume pas à des discours de circonstance. Elle se mesure à sa constance, à sa loyauté et à son engagement dans les moments difficiles.

Certains parlent. D’autres bâtissent.

Et dans ce parti, dans ce projet, dans cette révolution citoyenne portée par Ousmane Sonko, les bâtisseurs seront toujours plus forts que les agitateurs.

Je vous conseille donc la retenue. Le respect. Et un peu plus de profondeur.

Le combat est ailleurs. Nos adversaires sont ailleurs.

Ne vous trompez pas de cible.

Issa Sène Le Patriote Dégagiste Militant PASTEF – Yeumbeul Nord