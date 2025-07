Contrats de performances avec les 8 Universités : Dr Abdourahmane Diouf annonce une enveloppe de 13 milliards de F Cfa

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri) et huit (08) universités publiques du Sénégal ont signé lundi, des contrats de performance (Cdp). Dotés d’une enveloppe globale de 13,7 milliards FCFA sur trois ans, ces accords visent à améliorer la qualité de l’enseignement et la gouvernance universitaire, en liant financement supplémentaire et résultats concrets.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre Dr Abdourahmane Diouf a précisé que ces Cdp constituent “un contrat d’objectifs et de moyens”, où l’État fixe des résultats à atteindre en échange d’un financement additionnel. “En plus des allocations budgétaires habituelles, 13,762 milliards FCFA seront injectés dans les universités sur la période 2025-2027”, a-t-il annoncé.

Les montants varient selon les établissements : le montant plafond est de 3,3 milliards FCFA pour l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), le plancher tourne autour de 1,055 milliard FCFA pour l’Université du Sine-Saloum (USSEIN) .

“Il s’agit de conditionner l’augmentation des ressources à l’obligation de performance”, a insisté le ministre, soulignant que cette approche s’inscrit dans une réforme plus large du financement de l’enseignement supérieur.

En retour, « les universités se sont engagées à améliorer leur rendement sur la qualité des enseignements ; l’efficacité interne et externe ; la normalisation des calendriers universitaires ; la politique institutionnelle de recherche ; la gouvernance universitaire», a mis en exergue Dr Diouf, faisant savoir que les conventions signées ont été le fruit de six mois de discussions entre les services techniques du Mesri et les universités.

Piloté dans le cadre du projet “ESPOIR Jeunes” , cofinancé par la Banque mondiale et l’AFD), ce dispositif pourrait devenir la norme. “À terme, chaque université signera annuellement un contrat avec l’État, avec évaluation et ajustement des budgets en fonction des résultats”, a expliqué Aboubacry Niang, coordonnateur du projet.

