Conseil des ministres : Papa Mada Ndour reprend du service après son limogeage de la Présidence

Moins d’un an après son éviction, Papa Mada Ndour effectue un retour remarqué sur la scène diplomatique. Le Chancelier des Affaires étrangères vient d’être nommé Ambassadeur, Secrétaire exécutif du Secrétariat permanent Sénégalo-Gambien par le président Bassirou Diomaye Faye. Il succède à Monsieur El Hadji Ibou Boye, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Ce retour aux affaires intervient dans un contexte particulier. En effet, Papa Mada Ndour avait été limogé de son poste de Chef de cabinet à la Présidence de la République il y a quelques mois seulement.