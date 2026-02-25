Conseil des ministres : Ousmane Sonko veut lever les blocages du foncier et du financement

Lors du Conseil des ministres du 25 février 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a consacré sa communication à deux axes majeurs : la relance ambitieuse du logement social et la création d’un Fonds immobilier dédié à la diaspora sénégalaise.

Inscrivant son action dans le cadre de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », le Chef du Gouvernement a présenté la filière du logement social comme un moteur stratégique de croissance et de cohésion territoriale. Il a dressé un diagnostic sans concession : déficit structurel entre l’offre et la demande, urbanisation accélérée, inégalités d’accès et concentration des logements formels entre Dakar et Thiès.

Pour y remédier, Ousmane Sonko a appelé à l’élaboration d’une véritable Stratégie nationale du Logement, fondée sur la sécurisation foncière, un financement durable, une législation adaptée et une plus grande équité sociale. Parmi les réformes structurantes figure le projet « Les Cités de la Transformation », destiné à créer des pôles d’habitat modernes et productifs dans les différents territoires.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de lever les principaux goulots d’étranglement, notamment l’accès au foncier, les lenteurs administratives et la dépendance au crédit hypothécaire bancaire. Il a demandé l’accélération des schémas d’aménagement du Grand-Dakar et de la zone de Thiès, le renforcement de la SAFRU, la redynamisation des coopératives d’habitat et la promotion de l’auto-construction encadrée.

Autre annonce majeure : la création envisagée d’un Fonds Commun de Placement Immobilier – Diaspora Sénégal (FCPI-DS). Partant du constat que les transferts de la diaspora représentent près de 10 % du PIB, soit environ 2 200 milliards de FCFA par an, le Premier ministre propose de canaliser une partie de ces flux vers des investissements immobiliers locatifs générateurs de revenus, sans alourdir la dette publique. Le projet doit être finalisé et présenté prochainement en Conseil des ministres.

À travers ces orientations, Ousmane Sonko entend poser les bases d’un modèle d’habitat plus inclusif et d’un financement innovant mobilisant la diaspora comme acteur clé du développement national.