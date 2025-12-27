Conseil des ministres : Ousmane Sonko défend l’action gouvernementale et trace les grandes orientations de 2026

Lors du Conseil des ministres du vendredi 26 décembre 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a livré une communication axée sur le contexte de l’action gouvernementale et les perspectives stratégiques de l’année 2026, après avoir félicité le Président de la République pour sa tournée économique en Casamance et salué le succès du Gov’athon.

D’emblée, le Chef du Gouvernement a tenu à rappeler les conditions difficiles dans lesquelles les premiers résultats de l’action publique ont été obtenus. Il a évoqué « la situation politique antérieure, le contexte économique difficile, le niveau élevé de l’endettement public, les pratiques de mauvaise gouvernance et la dégradation de la notation du Sénégal ». Face à ces contraintes, a-t-il souligné, le Gouvernement a fait preuve « d’ingéniosité et de résilience », en opérant des « ruptures dans les politiques publiques » et en mettant en œuvre des rectifications de fond dont les impacts sont désormais perceptibles par les populations.

Ousmane Sonko a mis en avant plusieurs résultats concrets, citant notamment la structuration d’une vision de long terme à travers « l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 », la baisse des prix des denrées de première nécessité, le lancement du Plan de Redressement économique et social (PRES) le 1er août 2025, la conclusion d’un Pacte social avec les partenaires sociaux et « le succès retentissant des différents Appels publics à l’Épargne ».

Se projetant sur l’année à venir, le Premier ministre a indiqué que 2026 sera celle « de l’essor dans l’impulsion et l’accélération des grandes réformes entreprises depuis l’avènement du nouveau régime ». Il a annoncé le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de l’économie nationale, notamment par « l’intensification de la diplomatie économique » et l’adoption de nouveaux codes des Impôts, des Douanes, du Travail, minier et gazier. À cela s’ajouteront la révision des textes sur la commande publique, la refondation de l’éducation, la rénovation de la décentralisation et « l’accélération de la modernisation de l’Administration ».

Un accent particulier sera mis, selon lui, sur « le développement du secteur de l’énergie, la transformation numérique, la maîtrise de l’eau, le développement du capital humain et le développement industriel durable ». La réalisation de ces ambitions passera par la mise en œuvre d’un « Plan spécial d’Investissement et de Financement (2026-2028) » destiné à accélérer l’Agenda Sénégal 2050.

Le Premier ministre a annoncé la tenue prochaine d’un séminaire gouvernemental axé sur « le changement systémique et le leadership transformationnel », ainsi que la mise en place d’« un dispositif national de reconnaissance de la performance publique », destiné à valoriser les résultats concrets, l’innovation utile et l’impact réel de l’action administrative sur la vie des citoyens.