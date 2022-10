Durant le conseil des ministres du mercredi 26 Octobre 2022, le Président de la République a pris les décisions suivantes:

• Monsieur Ousmane GUEYE, Magistrat, est nommé Secrétaire général du

Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et Solidaire, en

remplacement de Monsieur Cheikh NDIAYE, appelé à d’autres fonctions.

• Madame Mame Sané NDIAYE, Administrateur civil, est nommée Secrétaire

général du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du

Développement des Territoires, en remplacement de Monsieur Etienne Turpin,

admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

• Monsieur Souleymane Barka BA, Expert en Sciences de l’Education, est

nommé Président du Conseil d’Administration de l’Office des Lacs et Cours

d’Eau (OLAC), en remplacement de Monsieur Abdourahmane SOW.

• Monsieur Mouhamadou SENE, Inspecteur de l’Education populaire, de la

Jeunesse et des Sports, est nommé Directeur de l’Administration générale et

de l’Equipement au Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et

Solidaire en remplacement de Monsieur El Hadji Amadou NDIAYE, appelé à

d’autres fonctions.

Mesures sont rendues publiques par le ministre du commerce et des PME, porte parole aussi du gouvernement