Conflit au Moyen-Orient : Le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril

Les prix du pétrole ont flambé de 13% lundi à l’ouverture des marchés, le conflit engagé par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et ses répercussions au Moyen-Orient faisant redouter de graves perturbations de l’offre de brut. Vers 23h TU, le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 13% à plus de 80 dollars le baril, selon Bloomberg News.

Selon les premiers chiffres, le baril de Brent de la mer du Nord a dépassé les 80 dollars en début de séance, un niveau rarement atteint ces derniers mois et qui reflète l’inquiétude des investisseurs face à un possible arrêt ou ralentissement des exportations de pétrole depuis la région du Golfe, passage crucial pour une part importante du commerce énergétique mondial.

Cette envolée des prix survient alors que les marchés réajustent leurs anticipations après l’escalade des hostilités entre les États-Unis, Israël et l’Iran, où des frappes conjointes ont été menées. Les craintes de blocage du détroit d’Ormuz voie maritime stratégique par laquelle transite une portion significative de la production pétrolière mondiale accentuent encore la nervosité des acteurs économiques.

Les analystes estiment que si les tensions persistent ou s’aggravent, les prix pourraient continuer de grimper, pesant sur les coûts de l’énergie à l’échelle mondiale et amplifiant les pressions inflationnistes déjà présentes dans plusieurs économies. Les répercussions sur les marchés financiers et sur les prix à la pompe dans de nombreux pays pourraient être importantes dans les semaines à venir.