Confiné à la gendarmerie, ll vole le sac d’une dame

Les passagers d’un bus ayant quitté Dakar pour se rendre à Touba ont été arrêtés et confinés à l’intérieur de la Brigade de gendarmerie de la cité religieuse. Ce, en raison du couvre-feu qui interdit toute circulation à partir de 20 heures.

D’après L’Observateur, ils étaient entassés dans la cour de la Brigade, mais Abdou Kébé en a profité pour dérober le sac de la passagère Astou Guèye qui contenait 40 000 Fcfa et ses effets personnels.

Cette dernière, lassée par le voyage, allongée avec son fils sur le sol, avait fini par s’endormir. À son réveil, elle constate que son sac a disparu.

Elle saisit alors les gendarmes pour les informer du vol de son sac. Les pandores réussiront à mettre la main sur Kébé qui avoue son forfait.

Aux dernières nouvelles rapporte L’Observateur, le mis en cause est placé en garde à vue. Il sera déféré ce vendredi au parquet de Diourbel.