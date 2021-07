Condamnation des danseurs de Wally : Me Abdoulaye Tall parle d’une «peine d’avertissement»

Un des avocats des danseurs Ameth Thiou et Amaty Badiane, Me Abdoulaye Tall, a réagi à la condamnation de leurs clients. «C’est une peine d’avertissement», soutient Me Tall suite à la décision rendue par le tribunal.

Toutefois, souligne Me Tall,« ils n’étaient pas du tout dans le but d’outrager publiquement à la pudeur. Sauf qu’ils ont commis une erreur et le tribunal a ramené les faits à leur intime proportion et a infligé une peine d’avertissement». L’avocat espère que les mis en cause vont tirer les conséquences de cette condamnation.

Pour rappel, les danseurs de Wally Seck, Ahmet Thiou et Amaty Badiane, ont été condamnés, ce mardi 6 juillet, à 1 an de prison dont 1 mois ferme. Ils ont été reconnus coupables d’attentat à la pudeur et d’acte contre-nature par le juge des flagrants délits de Dakar.