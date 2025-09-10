Concours CREM 2025 : le ministère de l’Éducation nationale ouvre les inscriptions

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’ouverture du Concours de recrutement d’élèves-maîtres (CREM), session 2025. Les dépôts de dossiers sont prévus du mercredi 10 septembre au vendredi 10 octobre 2025. Le concours est ouvert aux Sénégalais âgés de 18 à 34 ans, titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, dans les options Français, Arabe, Daara et Anglais.

Le dossier de candidature comprend notamment « une demande manuscrite, un extrait de naissance de moins de six mois, une copie de la carte d’identité nationale, un certificat médical, un casier judiciaire, ainsi que la quittance du paiement des droits d’inscription fixés à 10 000 FCFA. »

Les épreuves de présélection se dérouleront le jeudi 16 octobre 2025, dans les centres retenus par les Inspecteurs d’Académie. Le ministère rappelle qu’il est formellement interdit d’utiliser la carte d’identité nationale d’autrui, sous peine de sanctions administratives et pénales.