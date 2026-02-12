Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 11 Février 2026

Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 11 février 2026, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.

AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Chef de l’Etat a fait une communication portant sur les points suivants :

Modernisation consensuelle de la gouvernance universitaire

Le Président de la République entame sa communication sur la modernisation et la stabilité du secteur de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, facteurs clés de l’excellence universitaire et de réussite de la mise en œuvre de la Vision « Sénégal 2050 ». Rappelant le caractère névralgique du secteur de l’Enseignement Supérieur, il souligne la récurrence des crises systémiques et la complexité des problématiques et des solutions. Après s’être incliné devant la mémoire de Abdoulaye BA, l’étudiant décédé, il présente ses condoléances à la famille éplorée, à la Communauté universitaire et à tout le Peuple sénégalais.

Le Chef de l’Etat demande d’aligner le système d’Enseignement supérieur et de Recherche au niveau des meilleurs standards internationaux. Il instruit le gouvernement d’asseoir un dialogue permanent avec toutes les composantes de la communauté universitaire, afin de respecter les calendriers académiques et les prescriptions du système LMD ainsi que les règles de gouvernance administrative, budgétaire et financière des universités publiques et centres des œuvres sociales. Enfin, il insiste sur la nécessité d’accélérer le processus de validation consensuelle des recommandations issues des concertations portant sur l’Agenda national de Transformation de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou

Le Chef de l’Etat informé le Conseil a effectué du 05 au 08 février 2026, une tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, avant de remercier les populations, les autorités administratives déconcentrées, les élus et acteurs territoriaux pour leur accueil, leur mobilisation et le bon déroulement des visites dans les localités et sites programmés.

Magnifiant le vaste potentiel économique du Sénégal oriental, constitué en Pôle de Développement prioritaire dans l’Agenda national de Transformation, le Président de la République demande au Gouvernement d’accélérer l’exécution des projets relatifs à la construction d’écoles, de lycées, de l’Université du Sénégal Oriental, des ISEP, de l’hôpital de Bakel, de bâtiments administratifs et d’autres édifices publics. Il indique l’importance de l’accélération de l’électrification des villages et de l’accès à l’eau potable des populations, du renforcement de la couverture sécuritaire ainsi que du désenclavement routier, aérien et numérique de la Zone Est du pays, notamment la Région de Kédougou. A cet effet, il demande au Premier Ministre de veiller à la relance des chemins de fer sur l’axe Dakar-Kidira et à l’aménagement fonctionnel du Port sec à Tambacounda.

Dans le même sillage, il insiste sur l’encadrement du développement urbain, le soutien au secteur privé local, la maîtrise stratégique et la surveillance systématique de l’exploitation minière, aurifère en particulier, ainsi que la valorisation du Parc national Niokolo-Koba, dans le cadre de la relance de la Destination touristique Sénégal. Enfin, le Président de la République demande au Premier Ministre de travailler, avec tous les acteurs, sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme spécial d’investissement dénommé « Plan Diomaye pour le Sénégal oriental », afin de résorber le déficit infrastructurel et assurer une présence plus marquée de l’Etat dans la Zone – Est du pays.

Préparatifs du mois de Ramadan et du Carême

Le Président de la République fait observer que le mois de Ramadan et le Carême constituent des moments forts de ferveur religieuse, de communion et de solidarité. A cet effet, il instruit le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un approvisionnement correct des marchés ainsi que la stabilité des prix des denrées et produits de première nécessité et de déployer les dispositifs publics dédiés de soutien aux ménages et aux groupes les plus vulnérables.

Pour finir, il demande au Premier Ministre et au Ministre chargé des Affaires étrangères de veiller à l’accomplissement de toutes les diligences requises des acteurs publics et des opérateurs privés, afin d’assurer l’organisation, dans les meilleures conditions, de l’édition 2026 du Pèlerinage aux Lieux saints.

Renforcement de la prévention et de la lutte contre l’érosion côtière

Devant la menace que constitue l’érosion côtière pour les localités situées sur le littoral, en particulier les îles, le Chef de l’Etat demande de finaliser la cartographie des zones frappées ou menacées et d’évaluer l’impact économique, environnemental et social des différents projets d’adaptation et de résilience.

Il indique l’urgence d’une actualisation concertée des stratégies, plans, projets et actions de prévention et de lutte contre l’érosion côtière et demande au Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique de proposer une nouvelle politique de prévention et de lutte contre l’érosion côtière, assortie de projets structurants innovants, adaptés et durables.

Agenda du Président de la République

Le Chef de l’État informe le Conseil qu’il tiendra, le 12 février 2026, une réunion avec les gouverneurs de région, sous forme de séminaire d’évaluation et de revue des projets et priorités sécuritaires, économiques, sociales et environnementales de chaque région, en présence du Premier Ministre et de certains membres du Gouvernement.

AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MINISTRE

Monsieur le Premier Ministre a axé sa communication sur les points suivants :

Filière sel

Le Premier Ministre a d’abord souligné le potentiel stratégique de la filière sel. Il a rappelé la place du Sénégal qui figure parmi les principaux producteurs africains de sel et qui demeure le premier producteur et exportateur significatif d’Afrique de l’Ouest, avec une production annuelle estimée à plus de 500 000 tonnes. Toutefois, il note que la contribution économique du secteur reste limitée. La valeur de la production de sel représente environ 0,3% du PIB national, alors qu’une partie importante de la production est encore exportée sous forme brute ou faiblement transformée. Pour le Premier Ministre, cette situation réduit la valeur captée par l’économie nationale et entretient une dépendance à l’importation pour certains produits raffinés et dérivés chimiques. Or, le développement stratégique de cette filière représente une opportunité majeure pour renforcer la base industrielle nationale, améliorer l’équilibre commercial, stimuler les économies locales et favoriser l’émergence d’industries à forte valeur ajoutée. A l’horizon 2034, la filière sel présente un potentiel de plus de 30 000 emplois formels et un chiffre d’affaires de 350 milliards de FCFA.

Par ailleurs, pour le Premier Ministre, le choix de la filière sel permet de faire du Pôle-Territoire Centre le cœur industriel du sel sénégalais. Cela permettra de bâtir d’ici à 2050 un écosystème territorial intégré autour du sel, qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production modernisée et comprend le conditionnement aux services d’appui en passant par la transformation industrielle, la logistique de transport notamment et le stockage.

Enfin, le Premier Ministre rappelle l’ambition portée par l’État qui est de faire du « Sel du Sénégal » un label de qualité, leader du marché régional et compétitif sur les marchés internationaux.

Situation Air Sénégal

Le Premier Ministre a présenté les difficultés auxquelles est confrontée Air Sénégal. Celles-ci perfectionnent le bilan d’une compagnie aérienne, mettent en jeu l’image du Sénégal dans le monde, sa connectivité stratégique, son attractivité touristique et économique, le lien vital avec la diaspora et la confiance des partenaires. En conséquence, il a donné un délai de 30 jours au Ministre des Transports terrestres et aériens, pour la matérialisation des mesures phares du Conseil interministériel consacré au secteur, notamment de veiller à la finalisation et à la mise en œuvre accélérée du plan de redressement opérationnel complet, au lancement effectif de l’opération de refinancement, à la présentation d’une proposition détaillée de recapitalisation définitive et à la réalisation de l’audit de rationalisation, assortie de l’adoption du plan correctif. Le Premier Ministre demande également au Ministre des Finances de travailler à la mobilisation urgente des ressources nécessaires à Air Sénégal pour l’apurement, par un redéploiement budgétaire exceptionnel et justifié, des engagements exigibles et incontournables envers des fournisseurs essentiels à son fonctionnement, afin de garantir la continuité du service public aérien.

Situation des universités

Evoquant la situation dans les universités et particulièrement celle de Dakar, le Premier Ministre a d’abord exprimé sa profonde tristesse à la suite de la mort tragique de l’étudiant Abdoulaye BA et a présenté ses condoléances à sa famille, à la communauté universitaire et au peuple tout entier. Il a déploré l’usage de la violence et invité le Ministre de la Justice à veiller aux suites judiciaires et afférentes, en établissant toutes les responsabilités en général et, les circonstances de ce décès, en particulier. Le Premier Ministre a noté la nécessité de poursuivre les réformes engagées des universités et a encouragé le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans ce sens. Il a également demandé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de continuer à veiller à la sécurisation et à la pacification complète des espaces universitaires.

Le Premier Ministre a fermé sa communication en annonçant qu’il se rendra à Addis-Abeba, les 14 et 15 février 2026, pour y représenter le Président de la République à la 39 e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

Le Ministre des Pêches et de l’Economie maritime a fait une communication sur la Stratégie nationale portuaire du Sénégal.

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public a fait une communication sur la situation du climat social national et l’état d’avancement du traitement des cahiers de douleurs syndicales.

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication sur la gouvernance et l’organisation du service de sécurité des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar, 2026.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

le projet de loi relative à l’activité d’affacturage ;

le projet de loi relative au crédit-bail.

Marie Rose Khady Fatou FAYE,

Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre,

Chargée des Relations avec les Institutions,

Porte-parole du Gouvernement