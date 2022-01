En visite de proximité au marché de Grand Yoff, Cheikh Bakhoum candidat de Benno Bokk Yakkar de la commune de Grand Yoff a rencontré les commerçants. Ceux ci lui on dit qu’ils rencontre beaucoup de difficultés pour exercer leur activités dans la quiétude. Ils on dénoncé la municipalité qui n’a apporté aucun accompagnement pour ces sept dernières années. Les commerçants des marchés leur ont demandé de les aider á moderniser leurs marchés, lieux où ils exercent leur activités.

Cheikh Bakhoum candidat de Benno Bokk Yakkar dans la commune de Grand Yoff promet au soir du 23 janvier prochain á la proclamation des résultats, de s’atteler sans tarder á leurs besoins. Selon Cheikh Bakhoum ” que se soit le marché de Arafat, Bignona, ou marché Grand Yoff, nous allons les moderniser de tel sorte que tous les normes seront respectés pour une bonne fonction de vos activités. La sécurité ne sera pas en reste pour plus de tranquilité”.

Durant ses visites, il a été reçu par le délégué du marché de Arafat. Après cette visite, il s’est rendu á Sicap Urbam1 á la rencontre d’un mouvement très important de la mouvance présidentielle sous l’escorte de Cheikh Tidiane Diatta. Selon Cheikh Bakhoum, ” les femmes, les jeunes et la population de Grand Yoff partagent la vision de leur programme, car pour une fois la commune de Grand Yoff a espoir ”.

Dans la suite logique de la modernisation de la commune de Grand Yoff, le candidat á la mairie de la commune fait savoir que : ”nous allons travailler á avoir un plan d’assainissement communal en partenariat avec le ministre de l’assainissement, de la L’ONAS, et nous allons tout faire pour avoir les financements nécessaires pour que d’ici les cinq années qui viennent que les problèmes d’eaux usées, d’eaux de pluies et autres soient oubliés dans la commune car il faut remarquer que le Président de la République est très engagé et regardant dans ce domaine”.

Cependant il faut noter que Cheikh Bakhoum a tiré sur les réalisations du maire sortant, qui selon lui a déçu les populations de la commune de Grand Yoff. Car des infrastructures vendues par le maire sortant ne sont pas encore livrées où bien en état de délabrement avancé. Dans ce sens, les populations déçus, décident d’adopter le programme de la coalition de Benno Bokk Yakkar, et ils s’engagent á apporter des changements qualitatives dans la commune de Grand Yoff et de ses 66 quartiers.