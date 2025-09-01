Comité exécutif de l’UPCI : Dakar accueille la 54ᵉ réunion sous la présidence d’El Malick Ndiaye

Les 1ᵉʳ et 2 septembre 2025, Dakar est le centre d’une importante rencontre diplomatique et parlementaire internationale. La capitale sénégalaise abrite en effet la 54ᵉ réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la Coopération islamique (UPCI), sous la présidence de Monsieur El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal.

“Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents et Chefs de délégations ;

Monsieur le Secrétaire Général de l’UPCI ;

Honorables parlementaires ;

Mesdames, Messieurs ;

C’est pour moi un grand honneur de vous souhaiter, au nom du Peuple sénégalais et de son Assemblée nationale, la bienvenue à Dakar à l’occasion de cette 54ᵉ session du Comité exécutif de l’UPCI.

Le Sénégal, membre fondateur de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), a toujours fait le choix de la fidélité à la Ummah et du dialogue entre les civilisations. Accueillir cette rencontre pour la deuxième fois est pour nous un privilège et une responsabilité. Permettez-moi d’exprimer notre profonde gratitude au Secrétariat général de l’UPCI pour la confiance renouvelée et la parfaite organisation de cette session.

Honorables collègues,

Nous nous réunissons dans un monde traversé par des tensions profondes, des conflits dévastateurs et des injustices flagrantes. Plus que jamais, nous devons revenir aux fondements de notre foi et à l’esprit de solidarité qui a présidé à la création de l’OCI, née au lendemain de l’incendie criminel de la Mosquée Al-Aqsa en 1969.

Le Saint Coran nous rappelle avec force dans Sourate Âl-‘Imrân, Verset 103

« Et cramponnez-vous tous ensemble au ḥabl (câble) d’Allah et ne soyez pas divisés. »

Ce verset, plus que jamais, doit guider notre action collective. Notre unité est notre force. Notre solidarité est notre protection. Et nos parlements doivent être le relais de cet idéal, car nous sommes les porteurs de la voix des peuples et les dépositaires de l’espérance des générations futures.

Excellences, Honorables parlementaires,

La Palestine n’est pas seulement une cause. Elle est notre cause commune. Elle est la raison fondatrice de notre Organisation. Depuis plus d’un demi-siècle, le Sénégal, à travers ses gouvernements successifs, a fait du soutien au peuple palestinien une constante nationale et une priorité diplomatique absolue.

En tant que président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975, notre pays n’a cessé de défendre le droit à l’autodétermination, à la dignité et à la justice.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons :

Réaffirmer notre soutien soutenu et indéfectible à la solution des deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de l’État palestinien indépendant ;

Dénoncer avec la plus grande fermeté le génocide en cours et les violations massives du droit international humanitaire ;

Rejeter sans équivoque toute tentative de judaïsation de la ville sainte d’Al-Qods, patrimoine sacré des trois religions révélées.

Le Sénégal a réitéré cette position avec force lors de la Conférence internationale sur Jérusalem que nous avons accueillie à Dakar le 9 juillet 2025, organisée conjointement par l’ONU et l’OCI.

Aujourd’hui, avec 148 États membres de l’ONU ayant reconnu l’État de Palestine et plusieurs grandes puissances — dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Espagne — s’apprêtant à franchir ce pas historique, nous devons intensifier notre plaidoyer. L’UPCI doit être en première ligne pour :

Mobiliser les parlements,

Influencer les politiques internationales,

Et porter haut et fort la voix du peuple palestinien dans toutes les enceintes diplomatiques.

Car soutenir la Palestine, c’est défendre la justice. C’est protéger notre identité commune. C’est préserver la dignité de la Oumma.

Excellences,

Si la Palestine est notre flamme, l’UPCI doit aussi relever d’autres défis majeurs :

La lutte contre le terrorisme et toutes les formes d’extrémisme ;

La protection des minorités musulmanes opprimées à travers le monde ;

La défense des droits humains fondamentaux, notamment ceux des femmes et des enfants ;

La consolidation d’une diplomatie parlementaire proactive pour renforcer l’influence de nos États ;

Et surtout, l’approfondissement de notre coopération économique, scientifique et culturelle, en exploitant pleinement les outils mis à notre disposition, notamment le COMCEC, le COMSTECH et le COMIAC, dont le Sénégal assume la présidence avec honneur.

Nous devons porter une vision collective, plus audacieuse et plus ambitieuse, pour bâtir une Oumma forte, respectée et influente dans le concert des nations.

Honorables collègues,

L’histoire nous observe. Nos peuples nous regardent. Ils attendent de nous des décisions courageuses, des actions concrètes et une solidarité agissante.

Aujourd’hui, nous devons transformer notre foi en force, notre fraternité en stratégies communes et notre indignation en un plaidoyer mondial.

La Palestine est notre boussole morale. La justice est notre exigence commune. Et l’unité de la Oumma est notre devoir collectif.

C’est sur cette note d’engagement, de fraternité et d’espoir que je souhaite plein succès à nos travaux et que je déclare ouverte la 54ᵉ session du Comité exécutif de l’UPCI.

Assalaamou Aleykoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou.