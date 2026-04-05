Combat Royal: Sa Thiès bat Modou Lô, le Roi est mort, vive le Roi!

Sa Thiès, après deux minutes de combat bat Modou Lô et devient Roi des arènes.

Après un round d’observation, Modou Lô démarre les hostilités avant que Sa Thiès ne riposte. Le frère de Balla Gaye 2 contre attaque, enchaîne par un coup qui fait vaciller Modou Lô. Sans lui laisser le temps de souffler, Sa Thiès s’empare de son pied gauche avant de lui imposer sa force. Une victoire nette et sans bavure.

Après 7ans de règne, Modou Lô ne prendra pas sa retraite avec la couronne. Une nouvelle configuration va s’imposer dans l’arène.

Le Roi est mort, vive le Roi