Combat royal: Siteu crache sur 130 millions FCfa et ne dit pas non à Franc

Le lutteur Siteu aurait refusé cent trente millions (130.000.000) de francs CFA pour le vainqueur du combat Sa Thiès vs Modou Lô du 5 avril dernier. En effet, Kewoulo est en mesure de vous faire savoir que Sa Thiès et Modou Lô étaient d’accord pour ce cas de figure, ayant donné leur parole avant leur confrontation.

Seulement, le sociétaire de Lansar a catégoriquement refusé le cachet proposé par Baye Ndiaye qui est de 130.000.000 F CFA. La raison?

Selon son entourage, son combat victorieux contre Balla Gaye 2, il avait touché 125 millions de francs CFA. “Il ne peut accepter ce combat pour une augmentation de 5 millions, ce n’est pas possible”, a argumenté un de ses proches.

A l’en croire, un minimum de 150 millions, voire 200 millions pourrait le faire changer d’avis.

Toujours est-il que son manager, Max Mbargane, est ouvert à la discussion et ne ferme pas la porte avec Jambaar Production sur un éventuel combat contre Franc.