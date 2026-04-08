Combat royal – Sanctions pécuniaires: “le mystique” coûte à Sa Thiès 2,5 millions FCfa

Les sanctions pécuniaires tombent après le combat royal. La victoire de Sa Thiès, dimanche face à Modou Lô, est entachée par une sanction financière. Le nouveau « Roi des arènes » voit une partie de son cachet amputée à la suite d’une décision de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL).

2,5 millions FCFA pour « pratiques mystiques »

Selon Lutte TV, repris par Les Échos, Sa Thiès a écopé d’une amende de 2,5 millions de francs CFA. Le motif invoqué par l’instance dirigeante est le non-respect des règles strictes encadrant les pratiques mystiques dans l’enceinte de l’Arène nationale.

Modou Lô sauve son cachet

À l’inverse, Modou Lô, malgré sa défaite, s’en sort mieux sur le plan financier. Son comportement ayant été jugé conforme au règlement, aucune sanction n’a été retenue contre lui, lui permettant de repartir avec l’intégralité de son cachet.