Combat royal / Exit Modou Lô, découvrez ce qui attend Sa Thiès…

Convaincu il y a 14 ans qu’il allait rencontrer Modou Lô et le battre facilement, Sa Thiès est arrivé à ses fins. En ce dimanche 5 avril, il a frappé, attaqué et battu Kharagne Lô à plate couture. Un combat éclair qui a surpris plusieurs observateurs. Maintenant, la page Modou Lô tournée, quels sont les obstacles qui peuvent se dresser devant le frangin de Balla Gaye 2?

Sa Thiès vs Siteu: il se susurre même que Siteu, tombeur de Balla Gaye 2 a reçu une avance avant l’issue du combat Sa Thiès vs Modou Lô. Pour se frotter au vainqueur. Ce qui est une affiche plausible d’autant que Sa Thiès a déjà battu Siteu et il ne serait que justice qu’il lui accorde une revanche. Histoire de venger son grand frère, Balla Gaye 2. Siteu qui avait échoué devant Modou Lô a une chance d’être sacré Roi des arène si le combat est ficelé.

Sa Thiès vs Boy Niang 2: autre affiche qui s’impose (Ndlr: Boy Niang 2 a déjà un combat fixé le 7 juin prochain contre Reug-Reug) car le Pikinois a battu… Sa Thiès et Balla Gaye 2. Quoi de plus normal que Boy Niang 2 lui accorde une revanche. Lui aussi avait échoué dans sa quête du graal en se faisant corriger par Modou Lô. Sa Thiès, pour sa part, devrait faire mieux pour laver l’affront.

Sa Thiès vs Reug-Reug: Si Reug-Reug bat Boy Niang 2, ce sera un combat somme toute logique, même si Sa Thiès a infligé à Reug-Reug la première défaite de sa carrière. Le thiaroyois a aussi un autre combat, avec Ama Baldé.

Sa Thiès vs Eumeu Sène et ou Ada Fass: Eumeu Sène, après sa victoire sur Sa Thiès avait dit que ce dernier serait tôt ou tard roi des arènes. Le vétéran de la lutte avec frappe a un combat la semaine prochaine contre Ada Fass. S’il bat le jeune Fassois, il pourrait logiquement accorder une revanche à Sa Thiès. A souligner qu’Eumeu Sène compte trois victoires chez les Sakho-Sakho (2 devant Balla Gaye 2 et une devant Sa Thiès).

Si Ada Fass gagne, l’affiche pourrait s’imposer d’elle-même. En effet le jeune Fassois s’est cassé les dents devant Lac de Guiers 2 et sûrement qu’il ne referait pas les mêmes erreurs. Se sortir d’Eumeu Sène, vieillissant certes, mais qui a toutes ses dents, n’est pas un mince exploit non plus.

En attendant de voir d’autres jeunes aux dents longues comme Prince de Pikine Guinaw rails, Doudou Sané…