Combat contre Sa Thiès: “Modou Lô est en pleine forme…”, selon Michel Gillot

Modou Lô affrontera Sa Thiès le 5 avril prochain à l’Arène nationale. Pour préparer ce combat, le Roi des arènes a suivi une partie de sa préparation à Paris. Rentré de la capitale française, le chef de file de Rock énergie devrait rester au pays jusqu’au jour j. Pour Source A, Michel Gillot, qui a coaché le Parcellois lors de son séjour en France, dresse le bilan de cette expérience. «Il est en pleine forme. Il a fait une progression constante entre l’arrivée sur ce début de cycle et là, à la fin», a synthétisé le préparateur physique.

Avec la proximité du combat, Modou Lô a surtout travaillé sa résistance à l’effort. «J’ai développé avec lui autour de la puissance, de l’endurance, de la vitesse, de cette capacité à changer de rythme, ça a été le gros de mon travail avec lui, révèle Gillot. Plus on avance dans la préparation, plus on s’aperçoit qu’il faut faire la différence au-delà de la force. Il va falloir être capable de réitérer les efforts de force, donc les faire plusieurs fois de suite, ce qui n’est pas donné à tout le monde.»

Le coach français constate que «cette mobilité, cette capacité à surprendre, cette capacité à réitérer des efforts explosifs», fait souvent défaut aux lourds de la lutte sénégalais.