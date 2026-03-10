Entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, ce n’est plus le grand amour. Le fossé semble se creuser entre les deux hommes. Colonel de l’armée à la retraite, Abdourahim Kébé a prévenu sur des risques sécuritaires qui pourraient survenir en cas de rupture.

«Aujourd’hui s’il y avait rupture, je vous parie qu’il y aurait des problèmes sécuritaires. Internes et peut-être externes. Parce qu’il y aura forcément des clashes. Des évènements comme ceux de 2021 peuvent resurgir s’il y a rupture entre le président et son premier ministre. Ah oui», a-t-il déclaré sur la 7TV.

Et d’insister : «Si la séparation venait à être adoptée, on va commencer à voir des arrestations. Parce que les gens vont se prononcer, vont s’exprimer», dit-il.

SENEWEB