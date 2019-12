Collectif Noo Lank : « Des policiers déguisés en vendeurs de café sont venus nous infiltrer »

Après les arrestations opérées durant la manifestation de « Noo lank Noo bagn », Tous les manifestants ont été libérés hier tard dans la nuit. Toutefois, les membres du collectif comptent poursuivre le combat contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et Cie.

« On a découvert hier des pratiques que nous ne connaissions pas de la police sénégalaise. Des policiers déguisés en vendeur de café, sont venus nous infiltrer. Ils ont arrêté et violenté des manifestants qui sont venus les mains nues sans rien d’autre que le drapeau national. Peut-être leur instruction a été de les brutaliser et de les humilier. Mais tout cela ne nous distrait pas parce que, encore une fois, ce combat n’est pas notre combat mais celui de tout le peuple sénégalais », a déclaré Daouda Gueye au micro de Zik Fm.