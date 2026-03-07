Le paysage politique reste en effervescence. Alors que la coalition « Diomaye Président » poursuit sa phase de restructuration entamée à la fin de l’année 2025, Aminata Touré annonce l’adhésion de 278 maires. Cette étape charnière, voulue par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, vise à consolider une base politique élargie et plus efficiente pour accompagner l’action gouvernementale.

Nommée pour mener à bien cette réforme, Aminata Touré est au cœur d’un exercice de transformation et de restructuration d’une coalition née de la dynamique électorale de 2024 en une structure pérenne et cohérente. L’objectif affiché est de mettre fin à ce qui a été décrit comme une « léthargie » interne et renforcer la solidarité au sein de la mouvance présidentielle. La mission d’Aminata Touré reste donc sous haute surveillance, dans un climat où chaque mouvement de ralliement ou de désaveu est scruté.