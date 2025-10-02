Le CNRA annonce une politique de “tolérance zéro” contre les dérives médiatiques au Sénégal

Le président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), Mamadou Oumar Ndiaye, a déclaré une guerre sans merci aux dérives dans les médias sénégalais. Lors d’un atelier de sensibilisation organisé ce jeudi à Dakar pour les rédacteurs en chef et responsables de programmes des radios et télévisions, il a annoncé l’adoption d’une politique de « tolérance zéro » tout en priorisant dans un premier temps la pédagogie et la sensibilisation.

Mamadou Oumar Ndiaye a insisté sur le respect des valeurs fondamentales de la nation, incluant la vie privée, l’intégrité territoriale, la cohésion interreligieuse et confraternelle, la diversité culturelle, ainsi que les bonnes mœurs. « Aucune forme d’atteinte ne sera plus tolérée. Nous ferons preuve de fermeté », a-t-il affirmé, soulignant que les réglementations actuelles imposent un respect strict des institutions de la République, de l’unité nationale et de la diversité sous toutes ses formes.

Malgré cette ligne dure, le CNRA privilégie une approche pédagogique. Des campagnes de sensibilisation seront menées auprès des professionnels des médias pour leur rappeler les lois, conventions et chartes en vigueur. « Il y aura un avertissement adressé à tous. Nous espérons qu’il sera suffisamment dissuasif pour éviter de brandir le carton rouge », a expliqué le président du CNRA, indiquant que des avertissements seront émis dans l’espoir d’éviter des sanctions plus sévères.

Cette annonce intervient dans un contexte où les médias sénégalais font face à des critiques croissantes sur leur éthique et leur responsabilité. Le CNRA, en adoptant cette posture de « fermeté responsable », vise à restaurer la crédibilité du secteur tout en évitant une répression excessive. Les professionnels des médias sont appelés à collaborer pour un paysage médiatique plus sain et respectueux des valeurs nationales.