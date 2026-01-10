Selon le journal spécialisé Record, la situation d’Eumeu Sène est désormais sans ambiguïté. L’ancien « Roi des arènes » a officiellement obtenu le renouvellement de sa licence auprès du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, dissipant ainsi les incertitudes qui entouraient la suite de sa carrière.

Âgé de 45 ans, âge limite fixé pour la retraite, le leader de l’écurie Tay Shinger était tenu de se soumettre à des examens médicaux approfondis. À la demande de la commission médicale du CNG, le lutteur a été consulté par des spécialistes et soumis à une batterie de tests rigoureux. À l’issue de ces contrôles, il a été déclaré apte à poursuivre la compétition.

Selon son agent, Landiang, cité par le quotidien sportif, la licence a été officiellement validée ce jeudi. « Tout est bien qui finit bien », a-t-il déclaré, confirmant que le dossier médical a levé toutes les réserves de l’instance dirigeante.

Désormais rassuré, Eumeu Sène peut se projeter sereinement vers son prochain combat, prévu le 19 avril contre Ada Fall, dans un duel organisé par Gaston Productions.