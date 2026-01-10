Cité Mixta : Trois personnes arrêtées pour trafic de crack et proxénétisme

Dans la nuit du 8 janvier, la brigade de recherches du commissariat des Parcelles Assainies a interpellé trois personnes à la Cité Mixta suite à une dénonciation anonyme. Sidy Mouhameth Dieng (27 ans), Adja Yatta Mbodji (23 ans) et Khady Diouf (19 ans) ont été arrêtés en possession de vingt boulettes de crack. La perquisition a permis de découvrir une chambre servant de dépôt de drogue et 15.000 francs CFA, fruit présumé du trafic. Les suspects sont poursuivis pour détention et trafic de stupéfiants, proxénétisme et défaut d’enregistrement sanitaire.
