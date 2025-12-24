CICES : la LONASE dévoile les perspectives de ses filiales et sa stratégie de transformation

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a organisé, ce mercredi 24 décembre 2025, un panel d’échanges à la salle cinéma du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), autour du thème : « LONASE et ses filiales : quelles perspectives ? ».

Une rencontre consacrée au bilan, aux mutations engagées et aux orientations stratégiques de l’entreprise publique, un an après la prise de fonction de son Directeur général, Dr Toussaint Manga.

Placée sous le signe « LONASE et ses filiales : quelles perspectives ? », cette rencontre, voulue par le Directeur général comme un cadre d’échange, de proximité et de collaboration, a permis de présenter la transformation progressive de la LONASE en un groupe intégré, structuré autour de la diversification de ses activités et de la modernisation de ses outils de gestion.

Dans son intervention, le Directeur général mis en avant les défis liés à la mutation de l’entreprise, insistant sur la nécessité d’adapter la LONASE aux nouvelles exigences économiques et technologiques. Cette dynamique s’inscrit dans un plan stratégique de développement, axé sur la modernisation, l’élargissement des secteurs d’intervention et l’amélioration de la gouvernance. Parmi les actions citées figurent l’augmentation et la réhabilitation des locaux, les visites de terrain dans les différents départements, ainsi que la régularisation de 65 agences. Sur le plan financier, la LONASE a également contribué à hauteur de 5 milliards de francs CFA à l’appel public à l’épargne du Sénégal.

Diversification et filiales au cœur de la stratégie

Le panel a permis de présenter plusieurs filiales et projets structurants du groupe. La diversification concerne notamment les secteurs immobilier, financier, digital et ludique, avec le développement de LONASE Game Center et de mini-shops, dont le chiffre d’affaires avoisinerait près de 3 milliards de francs CFA par mois, selon Dr Manga.

La filiale SAVE Finance Digital, présentée par le Directeur M. Moussa Thiam, est une entreprise 100 % sénégalaise positionnée dans la fintech, l’agrégation de paiements, l’hébergement cloud, le développement logiciel, ainsi que la data et la business intelligence, avec l’ambition de rendre les services financiers plus accessibles et fiables.



De son côté, la filiale Wottel, présentée par Mme Yacine Ndiaye , se positionne comme un centre de connectivité de nouvelle génération et permet à l’entreprise d’être en contact direct avec la population.

L’immobilier comme levier de développement

Le volet immobilier a occupé une place importante dans les échanges, notamment à travers la présentation de Mme Gbaguidi directrice de SEN Investment Properties, créée en 2023 dans le contexte post-Covid, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la LONASE.

Parmi les projets phares figure la Cité Retba, un programme immobilier situé à Niague, dans la commune de Tivaouane Peulh-Niaga, département de Rufisque. S’étendant sur une superficie de 10 hectares, le projet prévoit 460 parcelles viabilisées à partir de 150 m², avec des infrastructures intégrant eau, électricité, assainissement et voirie, ainsi que des commodités de base à proximité.

Une mission sociale réaffirmée

Au-delà de sa vocation économique, le Directeur général de la LONASE, Dr Toussaint Manga, a rappelé la mission sociale de l’entreprise à travers la Fondation LONASE, son engagement dans l’éducation, le mécénat sportif et le soutien à certaines initiatives religieuses et communautaires. Une orientation qui vise à réaffirmer que l’entreprise publique n’est pas uniquement commerciale, mais également actrice du développement social.

Ce panel a ainsi servi de cadre de dialogue pour exposer les orientations futures de la LONASE et de ses filiales, dans un contexte marqué par la recherche de performance, de transparence et d’impact socio-économique durable.