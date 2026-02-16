Cheikh Thioro au procureur Saliou Dicko : « Que personne ne soit épargné s’il est impliqué dans cette affaire d’homosexualité »

Le député Cheikh Thioro Mbacké a exprimé un soutien appuyé au procureur Saliou Dicko. Le parlementaire déclare qu’il doit être « protégé et encouragé » dans l’exercice de ses fonctions.

Selon lui, le Sénégal doit s’appuyer sur une justice en phase avec ses valeurs et ses principes. Le marabout a ainsi évoqué l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie.

Prenant position sur les récentes actions judiciaires contre des présumés homosexuels, le député considère que le magistrat agit dans le strict cadre de ses responsabilités. « Notre pays a besoin d’une justice conforme à nos valeurs. Ce procureur a fait son travail et il doit être encouragé à aller jusqu’au bout de sa démarche », a-t-il déclaré.

Dans son intervention, Cheikh Thioro Mbacke est également revenu sur la question de l’homosexualité, un sujet qu’il juge sensible sur le plan sociétal. Il soutient que cette question aurait été « encadrée par le régime sortant » et rappelle que son camp politique s’y était opposé lorsqu’il se trouvait dans l’opposition. Il affirme qu’une promesse avait été faite de lutter contre ce phénomène une fois aux responsabilités.

Le député a, par ailleurs, appelé à la poursuite des procédures judiciaires en cours. Il a insisté sur la nécessité d’appliquer la loi de manière rigoureuse et sans distinction. « Que la traque se poursuit et que tous ceux qui sont impliqués, de quelque bord qu’ils puissent être, soient mis aux arrêts et jugés », a-t-il martelé, plaidant pour une justice équitable et impartiale.

Au-delà de l’action judiciaire, le parlementaire a insisté sur l’urgence d’une réponse législative. Il a exhorté l’Assemblée nationale à voter une loi criminalisant l’homosexualité dans les plus brefs délais afin, selon lui, de concrétiser les engagements pris devant les Sénégalais et de clarifier davantage le cadre juridique sur cette question.

Par ailleurs, Cheikh Thioro Mbacké a relevé la nécessité, selon lui, d’une cohérence entre les engagements politiques, l’action judiciaire et l’initiative législative, dans un contexte où les débats sociétaux continuent de susciter de fortes réactions au sein de l’opinion publique.