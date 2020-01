Cheikh Sarr, gardien du cimetière Bakhya : « Comment les profanateurs ont été arrêtés… »

Le journal L’Observateur a informé dans sa livraison du jour que deux jeunes ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour avoir dérobé des objets funéraires à l’intérieur des cimetières Bakhya de Touba.

Contacté par Seneweb, Mame Cheikh Sarr, Secrétaire général du comité de gestion dudit cimetière, revient sur les faits qui remontent à vendredi 10 janvier.

Ce jour-là, on a aperçu un jeune en train de voler les décorations et ornements en aluminium installés dans les tombes. C’est ainsi que nous l’avons interpellé. Pris en flagrant délit, il n’a pas cherché à nier. Et il a été manu militari conduit à la gendarmerie ».

« Le lendemain, ajoute Sarr, des membres d’une même famille qui venaient se recueillir devant le mausolée d’un de leur proche, ont également trouvé sur place un autre en train de voler des objets du même genre ». Lui aussi sera alpagué et remis aux gendarmes.

Quid de la tombe de la mère de Serigne Abdou Karim Mbacké ? Mame Cheikh Sarr souligne que sa profanation a été constatée depuis longtemps. Mais, précise-t-il, « c’est au cours de l’enquête que l’un d’eux aurait reconnu être l’auteur de cet acte ».

Par ailleurs, ces cas de vols ne remettent pas en cause la sécurité dans ce lieu qui s’étend sur 45 hectares. Car, révèle Sarr, les gendarmes font des patrouilles régulières dans ce lieu de culte.