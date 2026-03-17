Cheikh Bara Ndiaye accuse Mimi Touré de vouloir faire emprisonner Ousmane Sonko

Dans une vidéo où il est en live, le député Cheikh Bara Ndiaye, très en verve sur le plan verbal, porte des accusations très graves à l’encontre de Aminata Touré dite Mimi, Conseillère du Président la République, Bassirou Diomaye Faye.

En effet, il cite nommément Mimi Touré de vouloir faire emprisonner Ousmane Sonko. “Je le dis haut et fort, certaines personnes dans les confidences de Mimi Touré m’ont affirmé qu’elle fomente quelque chose pour mettre en prison Ousmane Sonko. Elle a dit que Sonko veut la mettre en prison, mais avant que son projet n’aboutisse, elle le fera emprisonner. C’est pourquoi nous sommes sur le qui vive”, a affirmé ce dernier qui ne rate même pas le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.