Chavirement d’une vedette de la Marine nationale : les corps des trois marins retrouvés

Le Centre national d’action antimines au Sénégal (CNAMS), structure publique chargée du déminage humanitaire en Casamance, a un nouveau directeur. Il s’agit de Salomon Diedhiou, titulaire d’un master en Audit et Contrôle de gestion. Il a été nommé à ce poste ce mercredi en Conseil des ministres.

Il remplace Papa Maguèye Diop à la tête de l’institution. Ces derniers mois, des travailleurs du CNAMS avaient multiplié les sorties pour dénoncer la gestion du désormais ex-directeur général.

Basé à Ziguinchor et créé par le décret n°2006-784 du 18 août 2006, le CNAMS est l’organe opérationnel chargé de mettre en œuvre la politique nationale de lutte antimines : coordination du déminage, assistance aux victimes, sensibilisation communautaire et accréditation des organisations spécialisées.

Depuis près de vingt ans, son action a permis de sécuriser des milliers d’hectares et de relancer des activités socio-économiques dans une région meurtrie par plusieurs décennies de conflit.