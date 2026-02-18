La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNTL) a interpellé le présumé organisateur principal du voyage ayant conduit, le 1er janvier 2026, au chavirement tragique d’une embarcation de migrants au large de Djinack, une île située à la frontière Sénégal-Gambie.

Identifié sous le nom d’A. Cissé, le mis en cause aurait reconnu les faits et livré les noms de ses présumés complices, activement recherchés. Selon le journal Libération, lors des auditions des rescapés, son nom a été cité par des victimes et rescapés.

Pour rappel, dans la nuit du 31 décembre 2025, une pirogue en provenance de Djinack Kajata (Gambie), transportant plus de 250 candidats à destination de l’Espagne, avait chaviré dans les eaux sénégalaises, provoquant ainsi une centaine de portés disparus et une vingtaine de morts et des rescapés.