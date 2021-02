Les éléments de la section opérationnelle de la Direction de l’office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (DOCRTIS) a procédé au démantèlement d’une bande de trafiquants et à la saisie de 13 kg de chanvre indien.

Les opérations ont eu lieu du 1er au 2 février entre Grand-Dakar et Malicounda et 4 individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et détention et trafic de chanvre indien.