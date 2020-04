Ces cinq pays épargnés par le coronavirus

Alors que l’épidémie du coronavirus est en train de faire des ravages dans la quasi-totalité des pays du monde, tuant et déstabilisant des systèmes de santé, certains pays n’en sont actuellement qu’au stade de prévention, car encore épargnés par la pandémie.

Sur le continent africain, cinq pays ont été répertoriés comme étant, pour l’instant, pas affectés par le coronavirus. Ce, au moment où leurs voisins africains sont entrain de subir les assauts du Covid-19.

Ces six pays sont : Les îles les Comores et Sao Tomé-et-Principe, le Lesotho, le Malawi et le Soudan du Sud, rapporte AFP.