L’affaire Samuel Ameth Sarr, ancien directeur général de West African Energy (WAE), connaît ce jeudi un épisode déterminant. Comme le rapporte L’Observateur, deux requêtes majeures seront plaidées devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar. La défense de l’homme d’affaires, placé sous résidence surveillée avec bracelet électronique, conteste la régularité de la procédure et réclame son annulation pure et simple.

Deux ordonnances dans le viseur de la défense

Les avocats de Samuel Sarr demandent l’annulation de deux décisions judiciaires :

l’ordonnance du 16 mai 2025, dite de “soit communiqué”, qu’ils estiment entachée d’irrégularités ;

l’ordonnance du 2 juin 2025, qui a prononcé le renvoi en police correctionnelle et la mise en résidence surveillée de leur client.

Selon la défense, les délais légaux prévus par le Code de procédure pénale n’ont pas été respectés. Elle soutient que Samuel Sarr n’a pas été régulièrement informé de la clôture de l’information, ce qui constituerait une violation de ses droits, en particulier des articles 169 et 177.

Un projet énergétique au cœur des tensions

L’affaire trouve son origine dans la réalisation d’une centrale électrique de 366 MW, évaluée à 283 milliards de FCFA. Conçu et structuré par Samuel Sarr, ce projet est aujourd’hui achevé à 95 % et injecte déjà 127 MW dans le réseau de la Senelec depuis mai 2025.

Mais en février 2024, le Conseil d’administration de WAE décide de démettre son président, Moustapha Ndiaye. Ce dernier réagit en portant plainte pour abus de biens sociaux, accusant Samuel Sarr d’avoir détourné 8 milliards de FCFA sur la base d’un rapport du cabinet Mazars.

Rapports d’audit contradictoires

Le rapport Mazars a rapidement été contesté. Un autre audit, commandité par WAE et confié au cabinet Racine, a écarté les soupçons de détournement. De son côté, l’expert indépendant Alioune Touré, désigné par le juge d’instruction, a rendu le 20 janvier 2025 un rapport concluant également à l’absence de malversations. Il a même mis en évidence l’existence d’une prime de bonification de 9 milliards de FCFA, dont 5 milliards destinés au développeur du projet.

Entre accusations et contestation de la procédure

Malgré ces conclusions, Samuel Sarr a été arrêté en novembre 2024, à son retour de Dubaï, et placé sous mandat de dépôt sur la base du rapport Mazars. Depuis, il est soumis à un bracelet électronique. Ses avocats insistent sur plusieurs points : leur client n’aurait jamais perçu son salaire mensuel de 10 millions de FCFA, aucune perte n’aurait été enregistrée par WAE, et surtout, la procédure aurait bafoué ses droits fondamentaux.