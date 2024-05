Casamance: Découvrez cette très belle histoire du village de Mayor

La vie des habitans du village de Mayor, situé dans la commune de Inor, est loin d’être rose.

En effet, cette localité composée éssentiellement de diolas et manding majoritairement cultivateurs, rencontrent d’énormes difficultés liées à l’éducation des enfants, la prise en charge médicale des malades et des femmes en situation d’accouchement, le transport et surtout le manque de matériel agricol, à en croire à Ansoumana Sané, chef de village

En plus du manque de matériel, les populations du village crée par Sipitiss Sané font face au défi de la monté en pluissance du pénomène de la salénisation des rizières. Un autre problème qui risque d’installer la faim dans le villaee si rien n’est fait dans les très prochaines années.

Ces habitants qui s’emblent être laissés à eux même ont profité du micro de kewoulo pour lancer un appel aux bonnes volonté et aux nouvelles autorités étatiques à leurs aider à sortir de cette situation qui freine le développement de leur localité.

Plus de détailles dans la vidéo ci dessous