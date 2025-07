Carte de séjour obligatoire au Sénégal pour les Mauritaniens

Le Sénégal instaure une carte de séjour obligatoire pour les Mauritaniens souhaitant résider sur son territoire pour une durée supérieure à trois mois. Cette nouvelle mesure, issue d’un accord bilatéral avec la Mauritanie, vise à encadrer les flux migratoires entre les deux pays. Le coût de cette carte de séjour est fixé à 5 000 FCFA et sa validité est d’un an.

Conditions d’obtention et de renouvellement

Pour la première demande, aucun justificatif de revenu ni contrat de travail ne sera exigé. Le renouvellement annuel, en revanche, nécessitera la présentation d’un justificatif de revenu. Des mesures similaires seront appliquées aux Sénégalais désirant s’installer en Mauritanie, où le coût de la carte de séjour sera de 300 MRU.

Contexte et objectifs de l’accord

Cet accord s’inscrit dans une volonté commune des deux pays de réguler les flux humains et économiques, tout en préservant les liens historiques et fraternels entre les deux peuples. Il marque une étape importante dans la coopération bilatérale en matière de gestion des migrations. L’accord vise à formaliser la résidence des étrangers et à leur offrir un cadre sécurisé pour l’exercice de leurs droits, selon Emedia.