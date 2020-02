C’est depuis 2009 que les investisseurs suisse Mme Yannick et M. Jean Murey sont entrés en collaboration avec les époux français Blavet installés au Cap-Skiring, dans la cité balnéaire de la Casamance. Mais, finalement leur collaboration qu’ils voulaient fructueuses s’est transformée en une redoutable animosité que les juges ont du arbitrer.

Les partenaires s’étaient entendus pour la construction de deux bâtiments au Cap-Skiring. Il ressort du contrat que le sieur Jean-Marie Blavet avait reçu 100.000 euros en deux tranches pour la construction de deux villas. Après la construction, la société Scilla Marina s’était aussi engagée à vendre lesdits bâtiments. Ainsi, les partenaires avaient convenu que le bénéfice obtenu de la vente serait ainsi divisé en deux parties, chacune des parties devant gagner au cours de cette opération.

A en croire les investisseurs Suisses, le différend est survenu lorsque des connaissances sont venus souffler aux oreilles des investisseurs que contrairement à ce qui était convenu, l’entrepreneur n’avait pas l’intention de vendre les bâtiments. Face à ce constat et vu que, avec le temps, les bâtiments se détérioraient, les investisseurs ont décidé de prendre langue avec leur ami, le sieur Blavet. Et à défaut de trouver une solution à l’amiable, l’affaire a été portée à la connaissance du tribunal régional de Ziguinchor. Dans leur lettre plainte, adressée au président du tribunal, les investisseurs suisses ont accusé la société Scilla Marina d’escroquerie et d’abus de confiance.

Aussi, la partie civile a fait savoir que c’était au gérant de la société Scilla Marina de vendre les villas construites par les fonds mis à disposition de M. Jean-Marie Blavet. « D’ailleurs, c’est dans son compte personnel à la SGBS que nous avons déposé cet argent. Et non dans le compte bancaire de la société. », ont-ils soutenu. Mais, au lieu de s’affairer à vendre les terrains en question, M. Blavet aurait signifié à certains acheteurs intéressés que les maisons n’étaient pas à vendre.

« De ce fait, ont fait remarquer les plaignants, on ne sait pas quel projet il avait en tête. Mais, ce n’est pas ce qui avait été convenu. » Interpellé à ce sujet, le mis en cause a catégoriquement nié toute idée d’abuser de la confiance de ses amis. N’ayant pas à trancher sur le vif, le tribunal a finalement mis l’affaire en délibéré le 4 Mars.