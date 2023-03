Can U20 : Le Sénégal bat le Benin et se qualifie en demi-finale

Le Sénégal bat le Benin (1-0), en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20 (Can), ce jeudi, au stade international du Caire, en Egypte. Les Lionceaux assurent le minimum grâce au but de Samba Diallo et filent directement en demi-finale. Les hommes de Malick Daff qualifient à la coupe du monde.

Mi-temps

La première période de ce match est trop décevant en terme d’occasion et de précision. Pour passer en demi-finale, les hommes de Malick Daf ont l’obligation de relever leur niveau de jeu.

La reprise

Sans être particulièrement dangereux, le Sénégal ouvre le score par Samba Diallo, à la 51e minute, juste au retour des vestiaires. Sur un coup-franc de Lamine Camara, Samba Diallo coupe la trajectoire du ballon pour ouvrir les hostilités.

Mondial

Le Sénégal s’impose (1-0) sur un seul et unique but de Samba Diallo. Les Lionceaux qualifient en demi-finale et également à la coupe du monde des U20.