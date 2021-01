CAN U17 / test IRM : Pays-hôte des éliminatoires, le Togo disqualifié !

Coup de tonnerre dans les éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans en zone Afrique de l’Ouest B. Pays-hôte du tournoi qualificatif et qualifié pour les demi-finales, le Togo vient d’être disqualifié par la Confédération africaine de football (CAF) en raison d’un test IRM ayant révélé au moins un cas de non-conformité sur l’âge.

Par conséquent, tous les matchs des Eperviers U17 ont été annulés et seuls les matchs Bénin-Burkina Faso (1-5) et Niger-Burkina Faso (0-0) sont considérés comme ayant eu lieu dans le groupe A, en attendant Niger-Bénin lundi. Alors que son équipe devait affronter le Burkina Faso lundi, la Fédération togolaise (FTF) a réagi à travers un communiqué et indiqué qu’en «attendant d’avoir la décision officielle motivée de la Commission d’organisation des compétitions U17 de la CAF», elle «s’élève contre cette décision injustifiable et compte faire appel dès que possible».