CAN 2019 : Dernière minute : la CAF change d’arbitre pour la finale !

Coup de théâtre à un peu plus de 24 heures de la finale de la CAN 2019 qui opposera vendredi soir le Sénégal à l’Algérie. Après avoir dans un premier temps désigné le Sud-Africain Victor Gomes comme arbitre de cette affiche, la Confédération africaine de football (CAF) a visiblement changé d’avis. D’après un document officiel de l’instance panafricaine qui a fuité sur les réseaux sociaux, c’est en effet le Camerounais Alioum Alioum (aussi appelé Alioum Néant en raison d’une erreur administrative de la part de la FIFA), qui va diriger ce match ! La CAF n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, mais l’instance a déjà supprimé le tweet qui annonçait que Gomes dirigerait la finale… Officier de l’armée de l’air camerounaise et âgé de 37 ans, M. Alioum prend part à sa 5e CAN après 2012, 2013, 2015 et 2017. Il avait aussi été retenu pour le Mondial 2014. L’officiel a déjà arbitré le match d’ouverture de cette CAN entre l’Egypte et le Zimbabwe (1-0), puis le match entre le Maroc et la Côte d’Ivoire (1-0) en phase de groupes. Ces deux rencontres n’avaient pas connu de polémiques particulières.

