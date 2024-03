Campagne électorale: Amadou ba a décidé de faire plus que Macky Sall à Fatick(And Nawle )

« Nous avons toujours été derrière le choix du président Macky Sall en la personne de Amadou Ba. Aujourd’hui nous sommes réunis en ce début de notre campagne électorale pour réaffirmer notre engagement derrière le candidat de la coalition bby » a annoncé Papis Sory Kaba.

A en croire l’ancien directeur général des sénégalais de l’extérieur « Amadou Ba est choisi par le président Macky Sall un fils de Fatick pour être le candidat de la coalition Bby. Tous les deux sont annoncés dans la semaine dans la ville . Nous souhaitons d’ici là que les populations sans exception soient unies comme un homme afin de les accueillir dignement. Amadou Ba a pris des engagements de faire mieux et plus que Macky Sall pour Fatick une fois élu président de la république. Qui peut dire mieux pour nous ? » s’interroge Sory Kaba.

Expliquant sur le contenu de leur campagne électorale il révèle « nous allons descendre sur le terrain. Nous allons rencontrer toutes les personnalités politiques de la commune . Nous allons faire des caravanes dans toute la ville afin d’éclairer l’opinion des populations sur la pertinence du choix de Macky Sall et pourquoi nous devons élire Amadou Ba des le premier tour le 24 mars prochain ».

Au candidat de l’ex PASTEF dont Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés hier grâce à la loi d’amnistie, Sory Kaba lance ses piques « ils ont déjà fait leur jubilé hier à Dakar et c’est fini. Je leur demande d’annoncer publiquement de dire qu’il va accepter les résultats de l’élection présidentielle car nous sommes sûrs que notre candidat Amadou ba va gagner au premier tour ».

Aux autres candidats à l’élection présidentielle, les personnalités politiques du mouvement And Nawle veulent savoir quelles sont leurs programmes pour la région de Fatick ?

Fada GUENE ancien député de la treizième législature de dévoiler les objectifs assignés à chaque responsable de leur mouvement « Nous visons 105 voix par leader dans chaque bureau de vote à Fatick. Ce qui nous fera un cumul de 4500 voix . A partir de ce soir nous irons voir tous les responsables de Fatick afin de s’enquérir de l’état d’avancement de la campagne électorale dans la commune de Fatick » a t’il annoncé.

Fada GUENE appelle à l’unité de l’ensemble des politiques de la ville de Mame Mindiss pour faire plaisir au président de la république fils de Fatick

Mamadou Camara pour finir d’interpeller la jeunesse « c’est à vous jeunes du mouvement de sécuriser les élections présidentielles ».

La coalition And Nawle est renforcée par les mouvements de soutien à Amadou ba « And Sax Si Deug » avec Ismaila Ba et ses camarades du département de Fatick.