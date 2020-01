Camp pénal : «Guy Marius Sagna est isolé»

«L’administration judiciaire a refusé de donner des permis de visite à tous ceux qui étaient présents, hier matin, au tribunal pour voir Guy Marius Sagna.

Beaucoup de ses camarades venus demander un permis de visite ont reçu la notification Non pour Guy Marius ou Permis délivré uniquement aux parents. On tente de l’isoler en le mettant en Haute surveillance (dans le quartier des terroristes et grands délinquants) et en imposant des restrictions sur son droit d’appels téléphoniques tous les 15 jours et ses visites», rapporte Kritik.

Une information confirmée par l’avocat de l’activiste. Me Cheikh Khouraïchy Bâ de préciser : «Guy est en instruction. Un vieux décret datant de 1966, qui a évolué entre temps, instruit de garder cette personne à la maison d’arrêt, donc à Rebeuss, pas au Camp Pénal qui est prévu pour ceux qui sont déjà jugés et condamnées. Il est retenu dans des locaux spéciaux construits à l’usage exclusif des personnes suspectées de terrorisme. La famille de Guy, qui est un patrimoine national, n’est pas juste celle biologique».