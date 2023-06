Calme, tranquillité et dialogue ! », la vedette sportive d'El Hadji Amadou Dia Bâ

Le cœur d’El Hadji Amadou Dia Bâ n’arrête jamais de battre à l’intensité de la violence sans précédent qui secoue son pays, le Sénégal. C’est pourquoi il demande le calme pour un retour à la paix.

La condamnation du dirigeant de Pastef, Ousmane Sonko, à deux ans de prison pour corruption juvénile a semé la poussière. 16 morts dans cinq jours ! Il y en a assez pour élever la voix de l’ex-athlète sénégalais, El Hadji Amadou Dia Bâ, qui invite au retour de la paix.

Et, le Vice Champion Olympique, Champion d’Afrique, pour envoyer ce message à ses compatriotes :

Etant en dehors du territoire national, j’ai vu de première main, avec tristesse, ce qui se passe dans mon pays.

Comme mes camarades athlètes et autres champions, j’en appelle à tous nos concitoyens pour la paix et la retenue.

J’invite également tous les intervenants à dialoguer et à trouver un terrain d’entente. Parlez-nous comme nous l’avons toujours fait dans l’intérêt suprême de la nation pour une paix durable ».