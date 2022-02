« Café Touba Choukran » ouvre son troisième point de vente à Keur Massar

le fond d’investissement de la société de conseil aux PME « RDE Holding » continue d’accompagner la marque innovante « Café Touba Choukran » qui a ouvert son troisième point de vente le 5 février à Keur Massar.

Après son investissement dans Café Touba Choukran en 2021, la RDE Holding a poursuivi son accompagnement pour développer la marque. Celle-ci a ouvert son troisième point de vente, à Keur Massar, route de Jaxaay, dans la banlieue de Dakar. La RDE Holding confirme ainsi son souhait de ne pas se contenter d’apporter un appui financier mais également d’assurer un suivi à long terme des PME via sa branche opérationnelle, afin de garantir leur succès.

Café Touba Choukran s’adresse aussi au segment business-to-business (B2B) et entre dans un cadre plus global de développement d’un réseau de cafés. Ceci, avec le soutien de la RDE Holding qui est un fonds exclusivement composé de personnes physiques qui partagent l’ambition de soutenir le secteur privé sénégalais.

« Le concept des Café Touba Choukran est innovant et vient répondre à un besoin. La marque a un vrai potentiel .C’est, notamment, ce qui nous a poussé à investir dans le projet d’Ablaye Sène et à lui faire bénéficier de notre programme d’accélération. Il fait partie des futurs champions que nous avons repérés et que nous accompagnons en leur donnant accès au capital, aux compétences et à un réseau » explique Rivolala Ratsimandresy, co-fondateur de la RDE SAS.

En effet, son fondateur Ablaye Sène, a créé les produits Café Touba Choukran (en poudre ou en liquide) il y a plus de 10 ans mais a voulu aller au-delà de la simple vente de café Touba, la boisson emblématique au Sénégal, aromatisée avec du « poivre de Guinée », ou « diar » en wolof. Ainsi il a souhaité innover en lançant un nouveau concept de lieux de consommation du café Touba. Au lieu d’être acheté et consommé dans la rue, le jeune entrepreneur a proposé une autre approche. Il a créé des points de vente de café (qu’il torréfie et conditionne) et de consommation confortables et hygiéniques, en gardant l’aspect convivial de la rue.

« Malgré la crise du Covid, notre projet se développe et nous conservons notre ambition de créer une véritable chaîne de Cafés Touba Choukran, en créant des emplois et en apportant quelque chose de nouveau aux consommateurs », a déclaré Ablaye Sène.

Les deux premiers points de vente sont ouverts dans le marché de Thiaroye, en banlieue dakaroise, afin d’être au plus près des consommateurs. Avec le troisième à Keur Massar, Ablaye Sène et la RDE ambitionnent d’en ouvrir quatre autres, avec un objectif de 50 employés d’ici deux ans.

La RDE a accompagné 18 entreprises pour un chiffre d’affaires cumulé de 1,3 milliard de F CFA. Elle a levé jusqu’à 300 millions de F CFA en equity pour une start-up sénégalaise et elle couvre pour l’instant six secteurs d’activités : restauration, agroalimentaire, santé, mode et beauté, énergie.