Addis-Abeba, Éthiopie – 14 février 2026. Une nouvelle page s’ouvre pour l’Union africaine (UA). Le Président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a officiellement pris, ce samedi 14 février 2026, la présidence tournante de l’organisation panafricaine, à l’occasion de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, tenue au siège de l’UA à Addis-Abeba.

Il succède au Président angolais João Lourenço, dans une cérémonie marquée par un appel à l’unité, à la solidarité et à l’action collective du continent.

Une présidence assurée par l’Afrique centrale. Pour un mandat d’un an, le Burundi assure la présidence de l’UA au nom de l’Afrique centrale. Le bureau renouvelé se compose comme suit :

•Président : Évariste Ndayishimiye (Burundi, Afrique centrale)

•Premier Vice-président : Ghana (Afrique de l’Ouest)

•Deuxième Vice-présidente : Tanzanie (Afrique de l’Est)

•Rapporteur : Angola (Afrique australe)

Le poste de troisième Vice-président, réservé à l’Afrique du Nord, reste pour l’heure non pourvu.

Ainsi, ce mandat assuré par le Burundi place l’eau au cœur de l’Agenda 2063. Dans son discours d’investiture, le nouveau président de l’UA a placé l’eau au centre de son mandat, en cohérence avec le thème du sommet 2026 : « Garantir la disponibilité de l’eau et des systèmes d’assainissement pour réaliser les objectifs de l’Agenda 2063 ».

Il a souligné que l’accès à l’eau potable et à un assainissement sûr constitue un droit fondamental et une condition préalable à tout développement durable.

« L’accès à l’eau potable et à un assainissement sûr n’est pas un luxe, c’est le socle de toute transformation économique et sociale », a-t-il affirmé.

Avec plus de 400 millions d’Africains n’ayant toujours pas accès à une eau potable salubre, la problématique dépasse le cadre environnemental pour toucher à la santé publique, à la sécurité alimentaire et à la stabilité sociale.

Le président burundais entend faire de l’eau un levier stratégique d’intégration, en encourageant des investissements structurants dans les infrastructures hydrauliques, l’assainissement et la gestion durable des ressources.

Par ailleurs, la paix et la sécurité s’imposent comme une priorité incontournable du mandat continental. Au-delà du développement, Évariste Ndayishimiye prend les commandes de l’UA dans un contexte marqué par plusieurs crises sécuritaires. Il a réaffirmé la nécessité d’intensifier les efforts de médiation et de prévention des conflits, notamment :

Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), en proie à des violences persistantes

Au Soudan

Dans les régions du Sahel confrontées à l’insécurité

En Somalie

Le renforcement du Conseil de paix et de sécurité de l’UA et l’amélioration des mécanismes africains de prévention des conflits figurent parmi les priorités annoncées.

De ce fait, la présidence actuelle ambitionne d’inscrire son action dans la dynamique d’une Afrique plus intégrée et souveraine. La présidence tournante de l’Union africaine, bien que limitée à un an, confère à son titulaire un rôle central de porte-parole politique du continent et de facilitateur des grandes initiatives panafricaines.

En cohérence avec cette vision stratégique, les initiatives suivantes sont particulièrement attendues :

L’accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) Le renforcement de l’autosuffisance financière de l’UA La promotion des infrastructures transfrontalières La consolidation des réformes institutionnelles

Avec un programme axé sur le développement humain, la stabilité et l’intégration économique, Évariste Ndayishimiye ambitionne de faire de son mandat une étape structurante pour l’Agenda 2063 et la souveraineté collective du continent.

Son année à la tête de l’Union africaine s’ouvre ainsi sous le signe d’un double impératif : répondre aux urgences sécuritaires tout en posant les bases d’une transformation durable portée par l’eau, la paix et l’intégration régionale