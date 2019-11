Building : Le coût réel de la réhabilitation dévoilé

Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a fait connaître, hier, face aux députés, que la réhabilitation et la modernisation du Building administratif a coûté 36,4 milliards de Fcfa sur financement de la Boad, des banques locales et de l’État du Sénégal.

Selon Libération qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce jeudi, l’évaluation du projet par la Banque ouest africaine de développement (Boad) donne un taux de rentabilité économique, sur la base des coûts et avantages économiques, qui s’établit à 18,5%.