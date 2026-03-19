Bourses familiales : plus de 355 000 bénéficiaires servis dès ce 19 mars

La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) a annoncé le démarrage du paiement des bourses de sécurité familiale au titre du premier trimestre de l’année 2026, à compter de ce jeudi sur l’ensemble du territoire national.

Selon le communiqué officiel, ces paiements s’inscrivent dans la deuxième phase du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF), un dispositif phare de lutte contre la vulnérabilité sociale.

Le ciblage des bénéficiaires repose sur le Registre national unique (RNU), outil central d’identification des ménages éligibles aux programmes sociaux. Pour les détenteurs de la Carte d’égalité des chances, les données fournies par la Direction générale de l’Action sociale ont également été mobilisées afin d’assurer une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap.

Au total, 355 013 bénéficiaires recevront chacun un montant de 35 000 francs CFA. Les paiements seront effectués par l’intermédiaire de La Poste, sur présentation d’une pièce d’identité valide et de l’attestation d’allocataire.

À travers cette opération, les autorités entendent renforcer les mécanismes de solidarité nationale et poursuivre les efforts de réduction des inégalités sociales. « Ensemble, combattons les inégalités sociales », rapporte le communiqué.