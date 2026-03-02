L’usine «La Casamançaise», située à Boucotte dans la commune de Djembéring, département d’Oussouye, a été braquée dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 heures du matin. «Les malfaiteurs ont forcé l’entrée avec leurs armes avant de tenir en respect le vigile et de pénétrer à l’intérieur», rapporte Libération, qui donne l’information.

Les employés du distributeur d’eau et de jus ont eu la peur de leur vie, souffle le quotidien d’information. Pendant plus d’une heure, renseigne le journal, ils ont observé, impuissants, les assaillants fouiller l’usine de fond en comble.

Mais ces derniers sont repartis bredouilles. «Ils ont tenté de casser le coffre-fort qui se trouvait dans le bureau du PDG avant de saccager tout le matériel trouvé sur leur passage», soufflent des informateurs de Libération.

La même source indique que les forces de l’ordre, alertées vers 4 heures, ont rejoint les lieux et bouclé la zone avant de procéder à des fouilles. «Une opération qui a permis l’interpellation de six personnes suspectées de faire partie de l’attaque», informe le journal. Qui complète en reprenant ses sources : «Un des assaillants présentait une blessure à l’arcade gauche. Ces derniers sont tous dans les locaux de la brigade de Cap-Skirring pour les besoins de l’enquête.»