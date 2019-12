Boubou Design fait le portrait de Macky Sall

A travers les réseaux sociaux, Boubou Design a révolutionné la réalisation de tableau. Tableau à l’envers, il brosse des portraits d’hommes ou de figures de stars sportives avec différents objets. Cette fois-ci, il a fait le portrait de Macky Sall.

Nelson Mandela, Sadio Mané, Will Smith, Neymar et dernièrement Macky Sall sont passés sous le pinceau de ce Sénégalais qui modernise la peinture. Et, ce qui est surprenant est que l’artiste peut peintre avec ses pieds, ses mains.

Auparavant, c’était la génération Kalidou Kassé qu’on connaissait dans le domaine des arts plastiques. Mais, en moins d’une année, Boubou Design s’est fait découvrir grâce à ses tableaux magiques.