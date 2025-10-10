Blocage de l’indemnisation des orphelins de la Seconde Guerre du Golfe : le collectif dénonce l’inertie administrative

Le collectif des orphelins de la Seconde Guerre du Golfe a lancé un cri d’alarme à travers un communiqué transmis à la rédaction de Kéwoulo, dénonçant le blocage persistant du processus d’indemnisation promis par les autorités sénégalaises depuis plusieurs années. Représentés par leur cabinet d’avocats, les membres du collectif expriment leur « angoisse et leur sentiment d’abandon face à l’indifférence administrative » qui, selon eux, maintient ces familles dans une détresse morale et sociale.

Ces orphelins, dont les parents sénégalais ont trouvé la mort lors de la Seconde Guerre du Golfe, disent vivre dans l’attente d’une compensation financière initialement approuvée par les autorités. Le collectif rappelle que l’ancien président Macky Sall aurait donné son accord pour un règlement définitif de ce dossier auprès de l’ancien ministre des Forces armées.

Cependant, malgré les démarches entreprises depuis, aucune mesure concrète n’a été prise pour honorer cet engagement, affirment les avocats du collectif.

« Chaque jour qui passe sans indemnisation est un jour de plus où l’espoir s’amenuise », souligne le communiqué, évoquant « une attente insoutenable » pour ces enfants qui « vivent dans l’ombre d’une promesse non tenue ».

Le collectif appelle les autorités sénégalaises à reconnaître l’urgence de la situation et à mettre en œuvre sans délai les mesures nécessaires pour débloquer le dossier. Il plaide également pour une communication transparente sur l’état d’avancement du processus, afin que « l’attente ne devienne pas une épreuve de désespoir et d’abandon ».

Les représentants légaux du collectif affirment rester ouverts à tout dialogue constructif avec les institutions concernées pour parvenir à un règlement rapide et définitif.

« Ces enfants ont déjà trop souffert. Il est temps que justice leur soit enfin rendue », conclut le document.